Крим увечері атакували безпілотники, вражений літак Ан-26: є інформація про жертви

В анексованому Криму ввечері в четвер, 11 грудня, було чути вибухи, регіон потрапив під атаку безпілотників. Про це повідомляють місцеві пабліки.
Зокрема, вибухи було чути у селищі Кача.
За попередньою інформацією, на аеродромі в Качі вражений літак Ан-26. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі.
Окупаційна адміністрація Криму поки що не прокоментувала інцидент.
Раніше ми писали, що ввечері у четвер, 11 грудня, у деяких населених пунктах окупованої Донеччини чути вибухи через БПЛА.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях