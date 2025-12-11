Крим увечері атакували безпілотники, вражений літак Ан-26: є інформація про жертви

В анексованому Криму ввечері в четвер, 11 грудня, було чути вибухи, регіон потрапив під атаку безпілотників. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Зокрема, вибухи було чути у селищі Кача.



За попередньою інформацією, на аеродромі в Качі вражений літак Ан-26. Внаслідок удару є загиблі та постраждалі.



Окупаційна адміністрація Криму поки що не прокоментувала інцидент.



Раніше ми писали, що ввечері у четвер, 11 грудня, у деяких населених пунктах окупованої Донеччини чути вибухи через БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»