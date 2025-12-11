В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах

Блокпост на в'їзді в окуповане місто, де силовики посилили перевірки транспорту. Ілюстрація створена ШІ

В тимчасово окупованій Євпаторії посилили контроль на в’їздах і виїздах із міста. Про це повідомили активісти руху спротиву «Жовта Стрічка».



За даними руху, на блокпостах фіксують посилені перевірки: силовики вибірково зупиняють автомобілі та майже всі автобуси, ретельно оглядаючи багажники й особисті речі пасажирів.



Зазначається, що разом із російськими військовими на блокпостах чергують співробітники окупаційної адміністрації.



«Будьте обережні! Огляд проходить у посиленому режимі», — наголосили активісти.

Нагадаємо, за останні два тижні спецпідрозділ ГУР МО України завдав вісім точних ударів по військовій інфраструктурі окупантів у Криму.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»