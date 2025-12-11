Росія поширила фейк про «забиту пораненими та загиблими українськими військовими» лікарню у Дружківці. Що відомо

Кадр із відео нібито працівниці лікарні Дружківки. Фото: ДОВА

Російська пропаганда поширила фейк про те, що лікарня міста Дружківка нібито «забита пораненими та загиблими українськими військовими». Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, одним коротким емоційним посланням нібито працівниці лікарні росіяни намагаються вбити «двох інформаційних зайців».



«Переконати, що через військових цивільні не можуть отримати медичні послуги, і що втрат у наших військових так багато, що ними забита ціла прифронтова лікарня. Тепер правда: жінка на відео не працює в жодній з лікарень Дружківки та Донеччини загалом. А лікарня у Костянтинівці не працює вже три місяці. Тобто і те, й інше – брехня. І те, й інше – спроба тиснути на наш моральний стан, посіяти розбрат та зневіру. Тому я закликаю всіх критично ставитись до будь-якої інформації, не слухати й не читати анонімів і покладатися виключно на офіційні джерела», – сказав Філашкін.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко