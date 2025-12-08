Окупанти три місяці не виплачують зарплати в коледжі Нової Каховки

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
08 грудня 2025, 13:53

Колектив Новокаховського приладобудівного коледжу вже три місяці не отримує заробітну плату. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».

Працівники неодноразово зверталися до представників окупаційної адміністрації та місцевого керівництва, однак усі їхні прохання залишилися без реакції. Тим часом гроші на укладання плитки та оновлення фасадів у Генічеську знаходять миттєво, а на зарплати людям — «немає».

Активісти зазначають, що для окупаційної влади важлива виключно показова картинка — нібито на захопленій території «все будується та процвітає». Натомість реальні потреби людей зовсім не є для них пріоритетом.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

