У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу

Російський депутат Андрій Свинцов виступив за блокування Google. Скріншот

Російська влада знову заговорила про можливе блокування сервісів Google. 11 грудня депутат Держдуми Андрій Свинцов заявив, що компанія «зберігає персональні дані за межами Росії», що, за його словами, становить «загрозу» для громадян та бізнесу. Російські медіа активно розповсюджують цю заяву, подаючи її як необхідність «захисту даних».

Свинцов стверджує, що влада може уповільнити роботу Google і «низки інших сервісів», щоб користувачі встигли перейти на російські аналоги. При цьому в РФ вже обговорюють повне блокування Google на тлі багатомільярдних штрафів від Роскомнагляду — в 2025 їх сума перевищила 35 млрд рублів.



Раніше Росія вже закрила доступ до Google News і подібних сервісів під приводом недостовірного контенту про війну проти України. Обмежені й інші функції: ще з 2022 року Google перестав створювати нові облікові записи для користувачів з Росії та відключив рекламні сервіси.

Що це означає для українців на окупованих територіях

Якщо блокування буде доведено до кінця, воно безпосередньо вдарить по українцям, які живуть в окупації, адже саме російські правила та обмеження діють там у сфері інтернету.

Доступ до інформації може різко звузитися. Google — одне з небагатьох джерел, через яке жителі окупованих районів можуть отримувати об'єктивні новини та перевірені дані, оминаючи російську пропаганду.



Під загрозою YouTube. Для багатьох українців в окупації це головний інструмент зв'язку з українським медіапростором, незалежними блогерами та журналістами.

Проблеми з Android-пристроями. Хоча телефони на Android продовжать працювати автономно, без Google Play користувачі зіткнуться з труднощами при встановленні програм та оновлень. Це особливо критично для тих, хто використовує смартфон для зв'язку, роботи чи доступу до українських сервісів.

Фактично блокування Google у Росії може стати ще одним інструментом інформаційної ізоляції людей на окупованих територіях, обмежуючи їх доступ до незалежних новин та альтернативних джерел інформації.

Член «Общественной палаты» РФ Катерина Мізуліна сьогодні заявила, що кожна друга дитина хоче залишити країну через рішення про блокування платформ.

Нагадаємо, Роскомнагляд почав поетапно обмежувати роботу WhatsApp на території РФ і офіційно допустив його повне блокування.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»