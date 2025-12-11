Наземний дрон 92-ї бригади евакуював пораненого під вогнем

Евакуація пораненого з допомогою НРК. Кадр із відео

Наземні дрони вдень і вночі допомагають військовослужбовцям 92-ї бригади евакуювати поранених з передової, НРК доставляють на позиції продовольство, воду та боєкомплект.



92-а окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка опублікувала відео, на якому показано евакуацію пораненого захисника наземним роботизованим комплексом.

За даними бригади, операція виявилася вкрай складною та розтягнулася на 14 годин. У дрон влучив ворожий FPV-квадрокоптер, поряд стався удар боєприпасу типу «Молнія», а згодом платформа наїхала на гранату.

«Попри усе місію було виконано!» — повідомили у підрозділі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»