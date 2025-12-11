Атака на хімзавод у Великому Новгороді: на підприємстві виникла пожежа, зупинили роботу п'ять цехів

Наслідки атаки на хімзавод у Великому Новгороді. Фото: соцмережі

Вночі 11 грудня безпілотники атакували хімзавод «Акрон» у місті Великий Новгород РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела у МНС Росії.



Внаслідок атаки на заводі виникла пожежа. За останніми даними, зупинили роботу п'ять цехів підприємства.



ПАТ «Акрон» – виробник мінеральних добрив та промислової продукції. У продукцію заводу входить, зокрема, аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування і в цивільному, і у військовому секторах.

Нагадаємо, що вночі 11 грудня дрони масовано атакували Росію, зокрема Великий Новгород.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко