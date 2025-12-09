Жителі окупованого Донецька скаржаться на відсутність тепла в квартирах

У вівторок, 9 грудня, пройшла так звана «пряма лінія голови «ДНР» Дениса Пушиліна». Фейковий голова відповідав на запитання мешканців, зокрема багатьох цікавила проблема відсутності теплопостачання в будинках.



До Пушиліна звернулися мешканці будинків, які мешкають на вулиці Шахтобудівників, 8 та Поліграфічна, 8. За їхніми словами, у квартирах холодно, немає опалення, ніхто не може їм допомогти вирішити цю проблему.



Так званий голова заявив, що нібито доручив відповідальним відомствам розібратися у ситуації та вирішити проблеми.



«Ми підтримуватимемо, особливлива увага для нас є і ветерани бойових дій, і багатодітні сім'ї. Питання теплопостачання є ключовими. Потрібно це питання попрацювати про усунення цих проблем», — видав він.



При цьому в соцмережах жителі активно коментують промову Пушиліна. Багато хто скаржиться на холодні батареї, у деяких батареї «ледь гріють». Модератори у місцевих групах швидко видаляють такі коментарі.





Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»