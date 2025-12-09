Сальдо запропонував Білорусі частину Херсонського узбережжя під «курорти»

Фото: ЦНС

Окупаційний керівник ТОТ Херсонської області Володимир Сальдо заявив про готовність передати Білорусі частину Азовсько-Чорноморського узбережжя під виглядом «курортних проєктів», повідомляє Центр Національного Спротиву (ЦНС).



Фактично це спроба розпоряджатися українською землею та залучати третю державу до контролю над територією.



За даними ЦНС, переговори з білоруськими структурами тривали щонайменше з літа 2024 року. Обговорюються ділянки між Генічеськом та Арабатською Стрілкою, причому мова йде про довгострокове користування, а не туристичні плани. Сальдо називає це «обміном політичної лояльності».



Аналітики ЦНС підкреслюють, що жодних «санаторіїв» не буде. Території можуть використовуватися як логістичні бази, закриті майданчики та інфраструктура подвійного призначення для силових структур РФ і Білорусі. Таким чином Москва отримує фактичну військово-політичну присутність на українських землях під прикриттям курортного фасаду.



«Херсонщина для окупантів — не курорт, а ресурсна зона для стратегічних інтересів РФ та її союзників з повним ігноруванням українського суверенітету», — йдеться у заяві ЦНС.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбас»