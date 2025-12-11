У Дніпрі ще 21 родина переселенців з Маріуполя отримала ключі від соціального житла

У Дніпрі триває заселення третього об'єкта соціального житла, де мешкають уродженці Маріуполя. Сертифікати та ключі від смарт-квартир отримала 21 родина з-поміж військових, багатодітних сімей, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



«У соціальному житлі проживають найбільш уразливі категорії маріупольців — сім'ї військових, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, люди похилого віку та інші групи, які визначаються відповідно до прозорої бальної системи. Для мешканців тут створено максимально доступні умови», — йдеться у повідомленні.



Комплекс складається з п'яти корпусів, де обладнано комфортні смарт-квартири та зони спільного користування. Тут працюють важливі сервіси підтримки: побутовий центр «ЯМаріуполь.Турбота» зі стоматологією, перукарнею, пральною та кравцем, а також Центр життєстійкості, де кожен може отримати безкоштовну психосоціальну допомогу.



Як зазначається, понад 1300 маріупольців уже отримали смарт-квартири у Києві та Дніпрі.



Раніше ми писали, що у тимчасово захопленому Росією Маріуполі Донецької області місцеві жителі звернулися до глави Кремля Володимира Путіна. Люди скаржаться, що у них немає житла після зносу їхніх будинків, які були пошкоджені внаслідок бомбардування РФ у 2022 році.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»