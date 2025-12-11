Дрони атакували хімзавод у Смоленській області РФ

Сили безпілотних систем ЗСУ у ніч проти 11 грудня вдарили по російському хімічному заводу, які виробляють важливі хімречовини для армії РФ. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.



Під атаку потрапив хімзавод «Дорогобуж», який розташований у місті Дорогобуж Смоленської області.



Підприємство виробляє азотну кислоту, аміак, нітроамінофоск, аміачну селітру та інші хімречовини для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин.



Раніше ми писали, що вночі 11 грудня безпілотники атакували хімзавод «Акрон»

у місті Великий Новгород РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»