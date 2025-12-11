Рада ЄС схвалила виплату 2,3 млрд євро для України

Рада Європейського Союзу схвалила 2,3 млрд євро для України у рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Незабаром до державного бюджету надійде 2,1 млрд євро кредитних коштів і 200 млн євро гранту.



Кошти будуть спрямовані на першочергові соціальні та гуманітарні витрати країни.



У рамках Ukraine Facility на 2024-2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України (38,337 млрд євро – пряма бюджетна підтримка). Загалом до держбюджету з 2024 року вже надійшло понад 24,4 млрд євро, з яких у 2025 році — понад 8,3 млрд євро.



Щоб отримати черговий регулярний транш від ЄС, Україна виконала реформаційні кроки, передбачені до кінця третього кварталу 2025 року в ключових сферах: управління державними фінансами, судова система, бізнес-середовище, банківський сектор, агропродовольчий сектор, стратегічні корисні копалини, зелений перехід та охорона навколишнього середовища.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»