ЗСУ вдарили по низці об'єктів росіян на окупованих територіях Донбасу

Українські військовослужбовці в ніч проти 8 грудня вразили низку об'єктів російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві уточнили, що на тимчасово окупованій території Луганської області в районі Чмирівки вражений склад боєприпасів. У районі тимчасово окупованого Донецька вражено склад БПЛА російських військ.



Крім того, з метою ослаблення здібностей противника зі зберігання та транспортування паливно-мастильних матеріалів, уражений склад ПММ підрозділу в районі Сімейкиного (територія Луганської області).



Також уражено мобільну вогневу групу та ЗРГК «Панцир-С1» у Донецькій області.



Раніше ми писали, що Сили оборони 5 грудня вдарили по Алчевському металургійному комбінату, розташованому на тимчасово окупованій території Луганської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»