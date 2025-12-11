Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
11 грудня 2025, 15:01

Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії

Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії

Завтра, 12 грудня, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області розпочне розгляд справи за статтею 438 КК України — воєнні злочини. Засідання пройде in absentia, оскільки обидва обвинувачені перебувають на окупованій території.

Йдеться про Дмитра Андрєєва та Євгена Мацуєва — співробітників виправної колонії №4, яку російські сили облаштували на базі захопленої Калінінської колонії №27 у Горлівці. За даними слідства, вони брали участь у так званому «прийнятті» українських військовополонених та затриманих цивільних, яке супроводжувалося регулярними побоями та приниженнями. Слідство стверджує, що в колонії практикувалися систематичні тортури: ув'язнених поміщали в карцер, позбавляли їжі та води, били, добиваючись «співробітництва».

25 листопада на сайті Слов'янського міськрайонного суду з'явилася повістка: обом чоловікам пропонується з'явитися 12 грудня о 09:00 на підготовче судове засідання, яке пройде дистанційно через сервіс EASYCON. В оголошенні вказані останні відомі адреси в Горлівці. З моменту публікації повістка вважається врученою, що відповідає нормам українського кримінального процесу.

Епізоди, надані слідством

 За версією слідства, 10 березня 2022 року російські сили затримали жителя Маріуполя, який намагався евакуюватись із Лівобережного району. Його доправили до Калінінської колонії 13 липня. Там він провів понад півроку.

Андрєєв і Мацуєв зустрічали новоприбулих ув'язнених. Так звана «прийомка» перетворювалася на принизливу процедуру: людей змушували стояти в позі «звєзда» — обличчям до автозаку, з піднятими руками та широко розставленими ногами. Після цього, стверджує слідство, чоловіків били гумовими ціпками по тілу.

Обвинувачений Андрєєв Дмитро

Фото: обвинувачений Андрєєв Дмитро

У серпні 2022 року Андрєєв знайшов у того ж ув'язненого лезо, що розцінив як порушення правил. Людину знову поставили в ту саму позу і побили. Коли він упав, побиття продовжилось.

30 червня 2022 року до колонії доставили іншого полоненого. За даними слідства, Андрєєв без будь-яких причин кілька разів ударив його гумовою палицею по спині. На початку липня він повторив це — побачивши чоловіка, який виходив із барака, і, як стверджується, знову застосував фізичну силу.

5 липня 2022 року до колонії привезли українського військовослужбовця, взятого в полон у Центральному районі Маріуполя. Андрєєв знову брав участь у «приёмке» і, за інформацією слідства, бив військового кулаками та гумовою палицею.

Раніше «Новини Донбасу» писали, як маріупольський журналіст був у полоні в горлівській колонії. Це історія від першої особи, яку журналіст та боєць 107 батальйону ТРО Гуділін Олександр пише про себе сам.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Слов'янськ Горлівка
Організації
горлівська колонія Слов'янський міськрайсуд
Інше
Військовополонені воєнні злочини РФ окуповані території Донбасу
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
08:58
В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах
17:14
На окупованих територіях Донбасу працює менше 20 шахт
17:05
На окупованій Донеччині до 22 років колонії засудили сержанта «Азова»: його обвинувачують у «розстрілі» жителя Маріуполя
15:47
Львова-Бєлова приїхала на окуповану Донеччину та заявила, що «в Росії немає насильно депортованих дітей і майже немає сиріт на Донбасі»
15:35
У Донецьку та на ТОТ Херсонщини перестав працювати додаток банку «ПСБ»
09:40
«МВС» затримало тимчасового голову окупаційної адміністрації Сніжного: його підозрюють у масштабній корупції
16:28
Жителі окупованого Донецька скаржаться на відсутність тепла в квартирах
15:59
Річка Лугань перетворилася на токсичний колектор
12:52
Сальдо запропонував Білорусі частину Херсонського узбережжя під «курорти»
12:25
Пушилін переніс головну ялинку Донецька на «після перемоги»
11:33
На ТОТ Запорізької області окупанти міняють книжки на російські розмальовки
17:25
Жителі захопленого Маріуполя залишилися без житла, вони звернулися до Путіна
15:34
ЗСУ вдарили по низці об'єктів росіян на окупованих територіях Донбасу
14:54
MAX впав по всій Росії: нав'язаний сервіс ускладнив життя українцям в окупації
14:07
В угрупованні «ЛНР» українця засудили до 20 років ув'язнення
13:53
Окупанти три місяці не виплачують зарплати в коледжі Нової Каховки
11:32
Били, катували, підірвали в машині: Четверо військових РФ засуджено за вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку
16:48
ЗСУ вразили Алчевський металургійний комбінат
14:35
Жителі захопленого Маріуполя звинуватили окупаційну адміністрацію у «шахрайських схемах»
21:55
Дрон впав у промзоні окупованого Алчевська
15:15
Окупанти змушують дітей писати листи солдатам РФ у Приморському
13:25
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:57
У Скадовську підірвали автомобіль «Нива» з окупантами
12:15
РФ перекидає морпіхів через Маріуполь на Гуляйполе
10:44
«Примари» ГУР за два тижні знищили 8 цілей у Криму
21:15
ЗСУ атакували полігон на захопленій Донеччині: є жертви та поранені
17:18
Окупанти розширюють межі Луганська. Що відомо
усі новини
22:34
Крим увечері атакували безпілотники, вражений літак Ан-26: є інформація про жертви
21:42
Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області
21:25
Рада ЄС схвалила виплату 2,3 млрд євро для України
21:09
На окупованій частині Донеччини чути вибухи, працює ППО
20:10
У Дніпрі ще 21 родина переселенців з Маріуполя отримала ключі від соціального житла
19:58
РФ знову обстріляла Краматорськ: є пошкодження
18:52
Путін заявив про «захоплення» Сіверська: у ЗСУ відповіли на слова голови Кремля
18:51
В «Укренерго» розповіли, як вимикатимуть в Україні світло 12 грудня
18:15
Дрони атакували хімзавод у Смоленській області РФ
16:51
Прем'єр-міністерка відповіла, коли очікується зменшення відключень світла в Україні
16:50
Британські банки проти передачі заморожених російських активів Україні
16:41
З окупації повернули ще одну групу українських дітей
16:28
У Дарницькому районі Києва прогриміли вибухи: є жертви
16:07
Росія поширила фейк про «забиту пораненими та загиблими українськими військовими» лікарню у Дружківці. Що відомо
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:43
Атака на хімзавод у Великому Новгороді: на підприємстві виникла пожежа, зупинили роботу п'ять цехів
15:19
Російська армія просунулася на Лиманському напрямку – DeepState
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
15:00
На Чернігівщині зірвали прорив російської ДРГ із 15 бойовиків
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
14:14
Росія скинула авіабомбу на магазин у Сумській області: двоє загиблих
13:33
Білорусь посилює торговельну залежність від Росії — звіт СЗР
13:15
Суд у Дніпрі продовжив арешт намісника Святогірської лаври та відмовив депутату у відеозв'язку
12:51
Невеликим окремим групам російських військ вдається проникати у підвали багатоповерхівок у Сіверську – ЗСУ
12:06
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
12:04
ЗСУ підняли український прапор у центрі Покровська
11:31
У РФ оштрафували студента за пошук інформації про «Азов»
11:23
Російські війська зі «Смерчу» обстріляли Слов'янськ: у місті пошкоджені будинки
11:17
Під Куп'янськом росіяни вбили цивільного та замінували місце удару FPV-дроном
10:50
РФ атакувала Україну «Шахедами» та «Іскандерами»: дані ППО
усі новини
ВІДЕО
Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області. Фото: скриншот Військові знищили РСЗВ «Град» та піхотні групи окупантів у Донецькій області
11 грудня, 21:42
Наслідки атаки на хімзавод у Великому Новгороді. Фото: соцмережі Атака на хімзавод у Великому Новгороді: на підприємстві виникла пожежа, зупинили роботу п'ять цехів
11 грудня, 15:43
Удар по російському прапору у Сіверську. Фото: кадр із відео Невеликим окремим групам російських військ вдається проникати у підвали багатоповерхівок у Сіверську – ЗСУ
11 грудня, 12:51
Український прапор у центрі Покровська. Фото: кадр із відео ЗСУ підняли український прапор у центрі Покровська
11 грудня, 12:04
ЗС РФ вбили цивільного під Куп'янськом. Кадр із відео Під Куп'янськом росіяни вбили цивільного та замінували місце удару FPV-дроном
11 грудня, 11:17
Евакуація пораненого з допомогою НРК. Кадр із відео Наземний дрон 92-ї бригади евакуював пораненого під вогнем
11 грудня, 10:34

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір