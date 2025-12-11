Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії

Завтра, 12 грудня, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області розпочне розгляд справи за статтею 438 КК України — воєнні злочини. Засідання пройде in absentia, оскільки обидва обвинувачені перебувають на окупованій території.

Йдеться про Дмитра Андрєєва та Євгена Мацуєва — співробітників виправної колонії №4, яку російські сили облаштували на базі захопленої Калінінської колонії №27 у Горлівці. За даними слідства, вони брали участь у так званому «прийнятті» українських військовополонених та затриманих цивільних, яке супроводжувалося регулярними побоями та приниженнями. Слідство стверджує, що в колонії практикувалися систематичні тортури: ув'язнених поміщали в карцер, позбавляли їжі та води, били, добиваючись «співробітництва».

25 листопада на сайті Слов'янського міськрайонного суду з'явилася повістка: обом чоловікам пропонується з'явитися 12 грудня о 09:00 на підготовче судове засідання, яке пройде дистанційно через сервіс EASYCON. В оголошенні вказані останні відомі адреси в Горлівці. З моменту публікації повістка вважається врученою, що відповідає нормам українського кримінального процесу.

Епізоди, надані слідством



За версією слідства, 10 березня 2022 року російські сили затримали жителя Маріуполя, який намагався евакуюватись із Лівобережного району. Його доправили до Калінінської колонії 13 липня. Там він провів понад півроку.

Андрєєв і Мацуєв зустрічали новоприбулих ув'язнених. Так звана «прийомка» перетворювалася на принизливу процедуру: людей змушували стояти в позі «звєзда» — обличчям до автозаку, з піднятими руками та широко розставленими ногами. Після цього, стверджує слідство, чоловіків били гумовими ціпками по тілу.

Фото: обвинувачений Андрєєв Дмитро



У серпні 2022 року Андрєєв знайшов у того ж ув'язненого лезо, що розцінив як порушення правил. Людину знову поставили в ту саму позу і побили. Коли він упав, побиття продовжилось.

30 червня 2022 року до колонії доставили іншого полоненого. За даними слідства, Андрєєв без будь-яких причин кілька разів ударив його гумовою палицею по спині. На початку липня він повторив це — побачивши чоловіка, який виходив із барака, і, як стверджується, знову застосував фізичну силу.



5 липня 2022 року до колонії привезли українського військовослужбовця, взятого в полон у Центральному районі Маріуполя. Андрєєв знову брав участь у «приёмке» і, за інформацією слідства, бив військового кулаками та гумовою палицею.

Раніше «Новини Донбасу» писали, як маріупольський журналіст був у полоні в горлівській колонії. Це історія від першої особи, яку журналіст та боєць 107 батальйону ТРО Гуділін Олександр пише про себе сам.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»