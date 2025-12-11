Під Куп'янськом росіяни вбили цивільного та замінували місце удару FPV-дроном

ЗС РФ вбили цивільного під Куп'янськом. Кадр із відео

Під Куп'янськом російські війська завдали прицільного удару FPV-дроном по цивільному і замінували місце атаки другим дроном-«ждуном».



Як повідомили у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді, 10 грудня 2025 року під час планового моніторингу території біля населеного пункту Новоплатонівка у Харківській області оператори БПЛА зафіксували черговий воєнний злочин, скоєний російськими силами.



Під час повітряної розвідки на дорозі неподалік Новоплатонівки на Куп'янському напрямку виявили тіло чоловіка. Він загинув від точного удару FPV-дрону, коли пересувався мототранспортом.



Додатково було встановлено, що поряд з місцем ураження розміщено другий FPV-дрон типу «ждун», розрахований на повторний удар по будь-якій людині, яка наблизиться до загиблого або трапиться на цій ділянці дороги.



У бригаді наголосили, що у вказаному районі відсутні позиції чи об'єкти Сил оборони України, щоб свідчило про цілеспрямоване застосування озброєння проти цивільного населення.



Наголошується, що такі дії є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, включаючи Женевські конвенції, та демонструють використання методів, заборонених правилами ведення війни.



77-а бригада продовжує документувати всі подібні епізоди для їхньої подальшої фіксації та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, 3 листопада росіяни вбили цивільних, які йшли з білим прапором під Харковом.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»