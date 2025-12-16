Прем’єр-міністерка обіцяє скорочення графіків відключень світла в Україні. Що відомо

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: КМУ

16 грудня провели нараду з головами ОВА щодо виконання рішення уряду про перегляд фактичних списків об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.



За її словами, в результаті перегляду знайшли можливість вивільнити не менше 800 МВт електричної потужності.



«Це вплине на скорочення тривалості графіків відключень світла для людей та промисловості. Зі списків прибирали дві категорії: споживачі потужністю менше ніж 100 кВт та об'єкти, до яких підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження. Визначені під час перегляду переліків критично важливих об'єктів споживачі супутнього навантаження, які не є критичними, будуть переведені на графіки відключень на загальному порядку», – розповіла Свириденко.

Нагадаємо, що 9 грудня Кабмін ухвалив рішення щодо скорочення відключень світла в Україні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко