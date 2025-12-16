Суд у Дніпрі відмовився відпускати митрополита Арсенія із СІЗО: стан здоров'я перевірять на місці

У Чечелівському районному суді Дніпра відбулося друге судове засідання у справі Ігоря Яковенка, відомого як митрополит Арсеній зі Святогірської лаври. Про це повідомляє «Патріот Донбасу». Яковенка звинувачують у поширенні інформації про блокпости Сил оборони України на території Краматорського району, до якого входить Святогірська громада.

Крім того, за іншою статтею Кримінального кодексу України йому інкримінують висловлювання навесні 2022 року: під час богослужіння митрополит Арсен заперечував причетність російських військових до масового обстрілу Донецької області. В обласній прокуратурі раніше заявляли, що у травні–червні того ж року настоятель публічно виправдовував окупантів.



Захист на засіданні клопотав про зміну запобіжного заходу — із утримання під вартою на альтернативну, не пов'язану із СІЗО. Адвокати наполягали на цьому, посилаючись на погіршення стану здоров'я обвинуваченого. Суддя відмовила у задоволенні клопотання, проте зобов'язала провести медичне обстеження Яковенка у лікарні, розташованій на території СІЗО.

Також було вирішено, що на наступне засідання, призначене на 22 січня, Ігоря Яковенка не доставлятимуть до суду — він візьме участь у слуханні у режимі відеоконференції. Зазначається, що на першому засіданні після передачі справи зі Слов'янська до Дніпра Чечелівський районний суд відправив Яковенка до СІЗО до 3 лютого наступного року. Згодом обидва звинувачення були об'єднані в одне провадження.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що у Слов'янському міськрайонному суді справа про поширення інформації про блокпости розглядалася з червня 2024 року, проте залишалася на стадії підготовчого засідання і до розгляду по суті так і не дійшла.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»