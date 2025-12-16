Дрони перерізають тили: на Торецькому напрямку знищено БТР, РСЗВ та роботизований комплекс РФ

Знищення техніки РФ під Торецьком. Кадр із відео

На Торецькому напрямку прикордонники підрозділу «Фенікс» завдали чергового результативного удару по силах противника. У ході бойової роботи було знищено бронетранспортер БТР-70, реактивну систему залпового вогню Тип-63, наземний роботизований комплекс, а також артилерійську зброю.



У підрозділі зазначають, що українські пілоти безпілотників продовжують системно різати логістику ворога на Донеччині. Удари наносяться не лише по передньому краю, а й дедалі глибше в тил, де вдається виявляти «цікаві» та пріоритетні цілі — місця зосередження техніки та засобів вогневої підтримки.



Така тактика дозволяє зривати спроби противника наситити лінію бойового зіткнення важкою технікою та артилерією ще до їхнього виходу на позиції. Окрему увагу оператори БПЛА приділяють ворожій піхоті.



Малі штурмові групи, які хаотично, «броунівським рухом» просуваються у бік позицій українських захисників, своєчасно виявляються та знищуються ще на підходах.



У підрозділі наголошують: точність, глибина розвідки та швидкість прийняття рішень роблять безпілотники одним із ключових інструментів стримування противника на цій ділянці фронту.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»