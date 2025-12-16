БПЛА РФ врізався в одеську висотку, але не вибухнув

Російський дрон навмисно атакує багатоповерховий житловий будинок.

В Одесі стався незвичайний інцидент: російський безпілотник врізався у житловий багатоповерховий будинок, але на щастя не вибухнув. Відео з місця подій публікують місцеві Telegram-канали.



На кадрах видно, як дрон наближався до житлового кварталу та почав знижуватися для удару по багатоповерхівці. Після зіткнення з фасадом будинку вибуху не сталося, що дозволило уникнути жертв та руйнувань.

Дрон розбивався в високу рівню в Odesa, але погано ніби не розбивається, місцевий медіа-репортаж. pic.twitter.com/MQllYRbzFP — Saint Javelin (@saintjavelin) December 16, 2025



Зазначається, що це не поодинокий випадок: у ніч на 16 грудня російські ударні БПЛА типу «Герань» атакували фермерське господарство в Чернігівській області, внаслідок чого загинули кілька тварин.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»