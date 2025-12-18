«Шахеди» вночі вдарили по Кривому Рогу: у місті виникли пожежі, поранені чотири людини

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч з 17 на 18 грудня російські війська ударними безпілотниками «Шахед» атакували Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



Окупанти для атаки використали п'ять «шахедів». Удар прийшовся по житловій забудові.



Пошкоджені 14 будинків, заклад культури, адміністративна будівля, гаражі, ЛЕП та газопровід. Виникли пожежі. Внаслідок атаки поранення отримали чотири людини – жінки 67 та 71 року та чоловіки 58 та 83 років.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що рятувальники загасили всі пожежі у місті.

Нагадаємо, що у поліції розповіли, як проходить евакуація з Добропілля і чи є у прифронтовому місті діти.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко