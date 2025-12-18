«Шахеды» ночью ударили по Кривому Рогу: в городе возникли пожары, ранены четыре человека

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская ОВА

В ночь с 17 на 18 декабря российские войска ударными беспилотниками «Шахед» атаковали Кривой Рог. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



Оккупанты для атаки использовали пять «шахедов». Удар пришелся по жилой застройке.



Повреждены 14 домов, заведение культуры, административное здание, гаражи, ЛЭП и газопровод. Возникли пожары. В результате атаки ранения получили четыре человека – женщины 67 и 71 года и мужчины 58 и 83 лет.



В пресс-службе ГСЧС Украины рассказали, что спасатели потушили все пожары в городе.

Напомним, что в полиции рассказали, как проходит эвакуация из Доброполья и есть ли в прифронтовом городе дети.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко