У Дружківці п'ять годин немає світла, у Краматорську — аварійні відключення електроенергії

У Донецькій області 23 грудня на тлі масованої ракетно-дронової атаки росіян запроваджено аварійні відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської МВА та контакт-центру Краматорська.



У Дружківці з 09:00 до 14:00 не буде електропостачання через аварійно-відновлювальні роботи.



Крім того, у Краматорську застосовуються аварійні відключення світла.



Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що ситуація в енергосистемі Донецької області залишається складною через постійні обстріли. За його словами, де дає змогу безпека, фахівці негайно приступають до ремонтних робіт.



Раніше ми писали, що Росія 23 грудня знову завдала удару по енергетичній інфраструктурі України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»