Окупанти вдарили по Краматорській громаді, поранено мирну мешканку

Російська армія увечері у вівторок, 30 грудня, обстріляла Краматорську громаду Донецької області. Внаслідок атаки постраждала жінка. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«У період з 21:12 по 21:20, з використанням двох БПЛА, російські війська завдали ударів по районах приватної житлової забудови», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що постраждала жінка 1983 року народження, її стан не тяжкий.



Раніше ми писали, що в ніч проти 31 грудня російські війська здійснили масштабну атаку безпілотниками по території України, застосувавши 127 ударних БПЛА різних типів. Основну частину повітряного удару склали дрони-камікадзе Shahed – близько 80 одиниць.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»