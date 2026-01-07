Армія РФ вранці обстріляла центр Херсона: є загиблий

Вранці, 7 січня, російські війська завдали артилерійського удару по центральній частині Херсона. Обстріл стався у житловому районі міста.

Як повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін, внаслідок атаки смертельних поранень зазнав мирний житель. Від отриманих травм він помер на місці. Особа загиблого нині встановлюється.



Інформація про можливі руйнування та інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у вівторок увечері, 6 січня, російська армія скинула бомбу на Краматорськ Донецької області. Постраждали мирні мешканці.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»