СБУ затримала неповнолітню коригувальницю удару по ТЕЦ у Кропивницькому

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала коригувальницю російських ударів по об'єктах енергетики. Фігуранткою справи виявилася 16-річна мешканка Кропивницького, яку російські спецслужби використали для підготовки ракетної атаки по місцевій теплоелектроцентралі.



За даними слідства, дівчина за завданням ФСБ мала встановити на території ТЕЦ GPS-трекер, замаскований під сніг. За допомогою цього пристрою російська сторона планувала точно навести ракетний удар по енергооб'єкту, щоб залишити мирних жителів без електрики та опалення.



Співробітники СБУ завчасно розкрили задум противника та затримали підозрювану «на гарячому». Вночі її схопили біля огорожі теплоелектроцентралі на момент спроби активації цифрового «маячка».



Розслідування встановило, що неповнолітню втягнули у злочинну діяльність через Телеграм-канал, де пропонувалися «легкі заробітки». Спочатку куратори доручили їй «тестове завдання» — зняти на відео об'єкти військової та критичної інфраструктури та передати матеріали російській спецслужбі.



Після виконання цього етапу дівчина отримала нове завдання — підготувати ракетний удар по одному з найбільших об'єктів теплової та електричної генерації.

Гроші на покупку GPS-трекера було перераховано з РФ на її особисту банківську картку. Пристрій вона замовила в інтернет-магазині, сплатила онлайн та отримала на пошті.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ. Слідчі повідомили їй про підозру у скоєнні державної зради.



Наразі дівчина перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»