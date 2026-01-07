Українські розвідники провели рейд у глибокий тил окупантів у Запорізькій області

Дно Каховського водосховища. Кадр із відео

Головне управління розвідки України повідомило про результати спецоперації, проведеної у грудні 2025 року на Запорізькому напрямку.



У ході бойового виходу диверсійно-розвідувальна група підрозділу «Братство», що входить до складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, здійснила глибокий рейд у тил російських військ у районі Каховського водосховища.

Операція проходила на значній відстані від лінії фронту і вимагала високої скритності та витривалості особового складу.

Під час виконання завдання українські військові розвідники ліквідували двох російських окупантів, ще двох поранили, а також полонили двох військовослужбовців противника.

Після цього бійці «Братства» здійснили складний та тривалий супровід полонених — близько 27 кілометрів по тиловій території ворога — та успішно вивели їх на підконтрольну Україні територію.

За даними ГУР, захоплені в полон російські військові надали цінну розвідувальну інформацію. Зокрема, вони повідомили про місця перебування ворожих офіцерів, позиції артилерії, розташування операторів БпЛА, райони зосередження особового складу, техніки, а також склади з боєприпасами.



Після завершення операції начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов нагородив бійців та командирів підрозділу «Братство» державними та відомчими нагородами.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про прибуття Кирила Буданова на Запорізький напрямок та нагородження найкращих бійців за професіоналізм, витримку та сміливість.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»