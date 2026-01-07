На Слов'янській ТЕС скорочують та відправляють у простій робітників: у ЗМІ розповіли, що відомо

Слов'янська ТЕС. Фото: Extreme LTD

У Миколаївській громаді на Донеччині у 2026 році податки на доходи жителів принесуть місцевому бюджету на 7,6 мільйона гривень менше, ніж минулого року. Про це повідомили у «Вільному радіо».



За даними ЗМІ, це пов'язано зі скороченням та переведенням у простій робітників Слов'янської ТЕС, яка і формує бюджет громади.



«В останній редакції бюджету Миколаївської громади на 2025 рік податок на доходи фізичних осіб становив 86 555 800 гривень. Водночас у бюджеті на 2026 рік, який затвердили наприкінці минулого року, розраховують уже на 78 891 080 гривень», – розповіли у «Вільному радіо».



Як пояснив зміни заступник начальника Миколаївської МВА Дмитро Терещенко, таке зменшення власних надходжень пов'язане із ситуацією на бюджетоутворюючому підприємстві громади.



«У нас на бюджетоутворюючому підприємстві спостерігаються звільнення, переведення у простій робітників. І це безпосередньо впливає на надходження з ПДФО та на загальну картину, звісно, теж», – сказав він.



У ЗМІ зазначили, хоча Терещенко прямо не називає підприємство, про яке йдеться, для Миколаївської громади бюджетоутворюючим підприємством є Слов'янська ТЕС.



«Вона із самого заснування громади була основним наповнювачем бюджету та роботодавцем», – додали там.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко