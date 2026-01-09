У Міноборони РФ заявили про удар «Орєшніком» по Україні у відповідь на «атаку» на резиденцію Путіна: що кажуть у ЗСУ

Момент ймовірного удару «Орєшніком» по Україні. Фото: кадр із відео

У ніч з 8 на 9 січня Росія рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності «Орєшнік» завдала удару по Україні. Про це стало відомо із заяви Міноборони РФ.



У відомстві стверджують, що цей удар є нібито «відповіддю на атаку на резиденцію» голови Кремля Володимира Путіна у Новгородській області РФ.



У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили, що росіяни запустили по Україні балістичну ракету середньої дальності з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області РФ.



Саме там окупанти проводять випробування ракет «Орєшнік» і звідти завдавали удару по Дніпру 21 листопада 2024 року.



За даними Повітряного командування «Захід», 8 січня о 23:47 російська армія завдала удару по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.



Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії.

Нагадаємо, що вночі у Львівській області пролунала серія вибухів, внаслідок атаки уражений об'єкт критичної інфраструктури. Вже тоді з'явилася спочатку непідтверджена інформація про те, що Росія вдарила по Україні балістичною ракетою «Орєшнік».



29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про «атаку» на резиденцію Путіна та пригрозив ударами. У відповідь президент України Володимир Зеленський спростував його слова та сказав, що Москва такими заявами намагається зірвати мирні переговори.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко