Обстріли РФ залишили без води Печерськ і лівий берег Києва

Унаслідок ворожих обстрілів у столиці було знеструмлено об’єкти водопровідної інфраструктури, що призвело до перебоїв із водопостачанням. Про це повідомили у «Київводоканалі».



Станом на цей момент водопостачання відсутнє у Печерському районі та на лівому березі Києва.



Фахівці «Київводоканалу» спільно з енергетиками працюють над відновленням електроживлення, стабілізацією ситуації та поверненням системи водопостачання до штатного режиму роботи.

Нагадаємо, у Печерському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталася часткова руйнація фасаду дев'ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.