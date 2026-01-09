По Бєлгороду та Орлу вночі завдали ракетних ударів: без світла і тепла залишилися понад пів мільйона росіян

Ракетний удар по Орловській ТЕЦ. Фото: кадр із відео

У ніч з 8 на 9 січня українські війська завдали ракетного удару по місту Бєлгород РФ. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.



За його словами, є серйозні пошкодження на об'єкті інфраструктури.



«Внаслідок нічного обстрілу у Бєлгородській області без електроенергії 556 тисяч людей у шести муніципальних утвореннях. Без тепла – майже така сама кількість, насамперед це 1920 багатоквартирних будинків. Майже 200 тисяч людей без води та водовідведення», – сказав Гладков.



У Телеграм-каналі «Попіл» повідомили, що ракетного удару завдали по ТЕЦ «Луч», підстанції «Сторожевая» та інших вузлах енергетичної інфраструктури, внаслідок чого весь Бєлгород був знеструмлений.



За даними Телеграм-каналу Exilenova+, вночі також завдали ракетного удару по місту Орел РФ.



Під удар потрапила Орловська ТЕЦ.



Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив атаку на місто та пошкодження «об'єкту комунальної інфраструктури».



«Зараз здійснюється перезапуск систем водопостачання та теплопостачання Заводського, Північного та Залізничного районів міста. У Радянському районі очікується падіння рівня теплоносія протягом кількох годин», – додав він.

Нагадаємо, що вночі 6 січня дрони масовано атакували Росію, внаслідок чого загорілася нафтобаза, під удари могли потрапити заводи в різних регіонах.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко