Росія запустила по Україні 36 ракет і понад 200 дронів — Повітряні сили

Російські окупанти в ніч проти 9 січня запустили по Україні 36 ракет різних типів і 242 БПЛА. Основний напрямок удару — Київська область. Протиповітряна оборона збила 244 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Як зазначається, РФ атакувала Україну за допомогою 242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) з Курська, Орла, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, мису Чауда та селища Гвардійське (Крим), а також Донецька (близько 150 з них — «шахеди»).





Крім того, було застосовано 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків — Брянська область, 22 крилаті ракети «Калібр» (з акваторії Чорного моря) та одна балістична ракета середньої дальності (з полігону Капустин Яр, Астраханська область).



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 244 повітряні цілі:



- 226 БпЛА типу Shahed, Гербер (безпілотників інших типів);



- 8 балістичних Іскандер-М/С-400;



– 10 крилатих ракет «Калібр».



Також зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БПЛА на 19 локаціях.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»