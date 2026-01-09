Удар РФ по Києву: 4 загиблих, серед них медик, 25 поранених

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину, вчиненого військовими РФ (ч. 2 ст. 438 КК України) внаслідок масованої атаки на столицю 9 січня 2026 року.



За попередніми даними, загинули чотири людини, ще 25 осіб дістали поранення. Серед загиблих — троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі та 58-річний працівник екстреної медичної допомоги, який прибув на виклик у Дарницькому районі.



Серед поранених — медичні працівники, рятувальники та співробітник поліції. Дані наведені станом на 08:00.



Наслідки атаки зафіксовано одразу в семи районах Києва: Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Святошинському.



Загалом пошкоджено 19 багатоповерхових житлових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна в дитячому садку, зазнали ушкоджень трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет і автозаправна станція.



Остаточну кількість постраждалих уточнюють. Правоохоронці та рятувальники продовжують роботу на місцях руйнувань і документують черговий воєнний злочин РФ. Нагадаємо, у ніч на 9 січня Київ потрапив під російський обстріл.