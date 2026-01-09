Росія вдарила «Орєшніком». Україна скликає термінове засідання Ради безпеки ООН

Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН через удар російської балістичної ракети «Орєшнік» у Львівській області.



«Ми наполегливо закликаємо всі відповідальні держави та міжнародні організації негайно викрити російську брехню та посилити тиск на агресора. Ми ініціюємо міжнародні дії — екстрене засідання Ради Безпеки ООН, засідання Ради України-НАТО, а також заходи у відповідь у рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ», — написав він.



За словами Сибіги, такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Україна вимагає рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії.



«Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів, усі країни та міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару дипломатичними каналами. Абсурдно, що Росія намагається виправдати цей удар фальшивим нападом на резиденцію Путіна, якого ніколи не було. Ще один доказ того, що Москві не потрібні реальні причини для свого терору та війни», — додав дипломат.



Нагадаємо, у Львові після оголошення повітряної тривоги було чути серію вибухів уночі 8 січня.



Раніше ми писали, що в ніч з 8 на 9 січня Росія рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності «Орєшнік» завдала удару по Україні.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»