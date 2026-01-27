Одесу вночі масовано атакували дрони: багато поранених

Росіяни атакували Одесу. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти вночі завдали масованого удару по Одесі ударними дронами. Станом на 08:00 постраждали 22 особи. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик. Постраждали 22 особи, серед них 14 — легкого ступеня тяжкості, яким надано допомогу на місці», — заявив він.

У ДСНС уточнили, що пошкоджено двоповерховий житловий будинок. За іншою адресою сталася руйнація квартири на другому поверсі двоповерхового будинку. Також зруйновано квартири з другого по четвертий поверхи у чотириповерховому житловому будинку. Через потрапляння до дев'ятиповерхівки виникли пожежі на четвертому та п'ятому поверхах. Пошкоджено культурно-релігійну споруду, вибито скління у сусідніх будівлях, пошкоджено автомобілі.



Продовжуються аварійно-рятувальні роботи, залучено кінологічну службу.



Раніше ми писали, що ввечері 26 січня російські окупанти ракетами та БПЛА вдарили по Харкову.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»