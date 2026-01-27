ЄС та Індія уклали найбільшу угоду про вільну торгівлю

Європейський союз та Індія досягли домовленості щодо укладання угоди про вільну торгівлю, переговори про яку тривали майже два десятиліття. Про це повідомив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, назвавши документ «матір’ю всіх угод».



За його словами, новий торгівельний союз охоплює близько 25% світової економіки та майже третину глобальної торгівлі. Угода має відкрити додаткові можливості для 1,4 млрд жителів Індії та населення країн Європи.



Активізація переговорів відбулася на тлі торгівельних конфліктів і тарифної політики президента США Дональда Трампа, що порушила стабільні ланцюги постачання. У Брюсселі та Нью-Делі розглядають угоду як стратегічний крок для зменшення залежності від США та диверсифікації зовнішньої торгівлі. Уже зараз ЄС є найбільшим торгівельним партнером Індії.



Документ передбачає масштабне скорочення мит. Для більшості європейських товарів тарифи будуть повністю скасовані. Зокрема, зникнуть мита до 44% на автомобілі та електроніку, до 22% — на металопродукцію, до 50% — на перероблені харчові товари. Мита на вино знизяться зі 150% до 20–30%, а оливкова олія та інші рослинні олії стануть безмитними.



Остаточні деталі угоди представлять голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Нарендра Моді в Нью-Делі. Після юридичної експертизи документ може набути чинності протягом найближчого року.