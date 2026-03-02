Дрон РФ завдав удару по потягу під Кривим Рогом: є загиблий

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий безпілотник атакував приміський поїзд «Укрзалізниці», який перебував у русі. Удар припав по одному з вагонів. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



За його словами, внаслідок атаки загинула одна людина. Попередньо відомо про сімох травмованих пасажирів.



Локомотивна бригада оперативно зупинила потяг після влучання. Пасажирів евакуювали з пошкодженого вагона, їм надали першу медичну допомогу. На місце події прибули рятувальники ДСНС, залізничники та медики з найближчих станцій і депо.

Постраждалих госпіталізували для подальшого лікування. «Укрзалізниця» організовує доставку всіх пасажирів до пунктів призначення альтернативним транспортом.

Раніше голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа повідомив, що у Криворізькому районі зафіксовано удар російських військ по транспортній інфраструктурі, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»