Удар по центру Краматорська: на місто скинули п'ять авіабомб, пошкоджені майже пів сотні багатоповерхівок

Вранці 11 березня російська авіація скинула п'ять авіабомб на центр міста Краматорськ. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Пошкоджені 49 багатоповерхівок, п'ять адміністративних та офісних будівель, чотири освітні заклади, заклад культури, готель, гуртожиток, автостанція, шість торгових точок та 35 легкових автомобілів.
Нагадаємо, що внаслідок авіаудару по центру Краматорська поранення отримала жінка.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко