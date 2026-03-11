З прифронтової Миколаївки на Донеччині поліція вивезла людей похилого віку

Фото: Нацполіція України

Екіпаж евакуаційної групи «Білий янгол» поліції Донецької області вивіз із прифронтової Миколаївки чотирьох людей похилого віку. Про це повідомили у Національній поліції України.



Ситуація в місті залишається вкрай напруженою — обстріли не припиняються. Після одного з останніх ударів населений пункт залишився без електрики, а місцеві — без зв'язку із зовнішнім світом.



«Вдарили добряче, аж будинок хитався, лежимо на прольоті, що воно буде, не знаємо», — розповідає 88-річна жінка, згадуючи черговий обстріл.



Інфраструктура міста практично не працює. Аптеки закриті, магазини не відкриваються, а ринок функціонує лише кілька годин на день. У таких умовах особливо важко доводиться людям похилого віку.



«Все закривається, а треба якось жити, бо зовсім вимираємо тут», — каже одна із місцевих мешканок.



Поліцейські допомогли жінкам зібрати та завантажити речі в автомобіль, після чого посадили їх у машину. Маломобільного чоловіка правоохоронці обережно винесли з дому на ношах.



Евакуйованих — трьох жінок та одного чоловіка віком від 53 до 88 років — доставили до тимчасового евакуаційного пункту. Там вони змогли вийти на зв'язок із близькими та отримати необхідну медичну допомогу. Люди зізнаються, що найбільше чекають на можливість хоча б на якийсь час почути тишу.

Нагадаємо, станом 11 березня у прифронтовій Дружківській громаді Донецької області залишаються 16 сімей, у яких виховуються 16 дітей.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»