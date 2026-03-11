Росіяни завдали п'ять авіаударів по Запоріжжю

Фото: Запорізька ОВА

Російські війська сьогодні, 11 березня, завдали п'яти авіаударів Запоріжжя. Перед атакою в місті оголошували загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБ).



За попередніми даними, один із ударів припав по житловій багатоповерхівці. Внаслідок попадання будинок отримав пошкодження, на місці працюють екстрені служби.

Як повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки є постраждалі. Спочатку повідомлялося про двох поранених, проте пізніше стало відомо, що по медичну допомогу звернулися вже дев'ятеро людей. У тому числі дитина.



Удару зазнали об'єкти інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила розташовані шість багатоквартирних та дев'ять приватних будинків — у них вибито вікна та пошкоджено фасади.

Також відомо про сильні ушкодження у Розумівці. Рятувальники, медики та інші служби продовжують працювати на місці удару, уточнюючи наслідки атаки та надаючи допомогу постраждалим.

