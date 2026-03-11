Росія почала втрачати захоплені території вперше з 2023 року

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
11 березня 2026, 21:27

Фото: Генеральний штаб ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українська армія у другій половині лютого почала поступово повертати втрачені території, і за два тижні звільнила більше землі, ніж втратила. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що подібна динаміка фіксується вперше з часу літнього контрнаступу ЗСУ у 2023 році, що може свідчити про поступову втрату Росією ініціативи на окремих ділянках фронту.

За словами президента України Володимира Зеленського, українські сили повернули під контроль близько 460 квадратних кілометрів — приблизно десяту частину територій, які Київ поступився Москві 2025 року. В ISW оцінюють звільнену площу обережніше — 257 квадратних кілометрів.

Експерти наголошують, що через розмиті лінії фронту та численні сірі зони точні підрахунки утруднені. Найбільш помітних втрат російські війська зазнали на Дніпропетровщині: там їхня присутність скоротилася лише до трьох населених пунктів.

Ще одна ділянка, де ЗСУ змогли домогтися просування, — Запорізька область. Із січня українські військові відбили дев'ять населених пунктів. За оцінкою ISW, ці контратаки можуть зірвати плани Росії щодо проведення масштабної наступальної кампанії навесні та влітку 2026 року.

Джерела Bloomberg стверджують, що втрати російських військ перевищують кількість нових контрактників щонайменше останні три місяці. Щоб компенсувати брак особового складу, Москва активно залучає іноземців.

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Хілі, на боці Росії воюють близько 17 тисяч північнокорейських військовослужбовців, а також тисячі найманців з Індії, Пакистану, Непалу, Нігерії, Сенегалу та Куби.

Проте вербування іноземців викликає протести. Зокрема, влада Південно-Африканської Республіки вимагає від Москви повернути своїх громадян, яких, за їхніми словами, обманом відправили на війну. Раніше аналогічні вимоги висували Індія, Непал та Шрі-Ланка.

На думку заступника міністра оборони Великої Британії Ела Карнса, через брак живої сили Росія може зіткнутися з вибором: скоротити наступальні дії або оголосити нову мобілізацію. Причому вона може торкнутися великих міст, що загрожує серйозними політичними ризиками для російської влади.

Ще одним чинником, що вплинув ситуацію на фронті, стала втрата російськими військами доступу до сучасних засобів зв'язку. На початку лютого компанія SpaceX Ілона Маска на запит України відключила всі термінали Starlink, які не були внесені до офіційних «білих списків».

Російські підрозділи активно використовували контрабандні термінали для координації бойових дій, управління безпілотниками та коригування артилерії. Після відключення, як повідомляло Politico з посиланням на перехоплені переговори, серед російських військових почалася паніка: «Інтернету немає ні в кого», «Зв'язку немає, картинки не передаються».

Українські військові, у свою чергу, відзначили різке зниження інтенсивності артилерійського та мінометного обстрілу, а також дронових атак. За даними ISW, лише за кілька днів після відключення несанкціонованих терміналів Starlink ЗСУ змогли повернути близько 200 квадратних кілометрів на південному сході. Навіть проросійські Z-канали визнають труднощі: за їхніми словами, альтернативи Starlink фактично немає, і «все, що залишилося — рації, кабелі та голуби».

Нагадаємо, у лютому обсяги постачання мультикоптерів для підрозділів Сил оборони України зросли на 17% порівняно з січнем. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

