Знищення російських дронів у небі Костянтинівкою: з'явилося відео

У мережі опублікували відео перехоплення російських безпілотників у небі над Костянтинівкою. Кадри бойової роботи показав Telegram-канал підрозділу «Хижак».



На відео зафіксовано момент знищення ворожих дронів, які російські війська використовують для атак на українську логістику та прифронтові дороги.



У підписі до ролика військові зазначили, що засоби радіоелектронної боротьби не завжди ефективні проти оптичних систем наведення безпілотників.







«На оптику РЕБ не діє, зате діє хижацька куля. Російські дрони намагаються паралізувати нашу логістику, перетворюючи дороги на зону постійного полювання», — пояснили бійці.



За їхніми словами, підрозділ працює фактично безперервно: щойно один ворожий безпілотник падає, у прицілі з’являється наступний.



Водночас ситуація на південних підступах до міста залишається напруженою. За інформацією Telegram-каналу Muchnoy ✙ Jugend, російські війська могли просунутися в районі населеного пункту Бересток.

Автор каналу з позивним «Мучной» стверджує, що село може перебувати у так званій «червоній зоні», що означає втрату стабільного контролю та можливе закріплення там російських підрозділів.



За його оцінкою, такий розвиток подій створює для противника невеликий, але важливий плацдарм для подальшого тиску на цю ділянку фронту.



«Якщо дивитися ширше, після закріплення в Берестку противник, імовірно, намагатиметься просуватися ближче до приватного сектору Костянтинівки. Про це свідчать останні дії ворога — фіксуються удари дронами по околицях міста, а також активні артилерійські обстріли передмість й підступів», — зазначає автор.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»