Второй удар за день: в Херсоне горит частный дом после атаки УАБами

Херсон под огнем: оккупант нанес повторный авиаудар по городу

Российские войска нанесли второй за день удар управляемыми авиабомбами по Херсону, сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

«Российская армия усиливает террор жителей Херсона! Второй раз за день город содрогнулся от вражеских авиаударов. Одна из управляемых авиабомб попала в жилой квартал — в Центральном районе горит частный дом. Информация о пострадавших и о масштабах разрушений устанавливается», — написал он в Телеграм.

Спасатели и экстренные службы работают на месте происшествия, последствия атаки уточняются.



Днем российские оккупанты нанесли удар по центральной части Херсона. В результате атаки загорелся легковой автомобиль, повреждены здания и другие транспортные средства.