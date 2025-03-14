Зеленский: вопрос территорий станет ключевым в мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре является вызовом как для Киева, так и для Москвы.



«В принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время — несколько лет. Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много дорогостоящих процессов, чтобы ее восстановить. Для нас это также проблема, потому что это наша станция. Потерянные деньги, потерянные возможности», — сказал Зеленский в пятницу во время общения с журналистами.



Он отметил, что российские оккупанты неоднократно обстреливали станцию и пытались подключить ее к энергосистеме подконтрольных территорий, но этому препятствует Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).



«Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас. Мало того, я уверен, что они будут делать политические, публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют россияне. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить», — заявил президент Украины.



Он подтвердил информацию о том, что вопрос Энергодара и Запорожской АЭС поднимался в ходе переговоров между украинской и американской сторонами в контексте контроля над территориями.



«Американцы все больше и больше вникают в суть. Например, город Энергодар. Люди живут, дети учатся и так далее... И нельзя просто сказать, например, вот вам станция, а город — это отдельно», — отметил он.



По его словам, этот вопрос имеет не только энергетическое, но и гуманитарное значение, поскольку затрагивает жизни людей, проживающих в оккупированном городе.

Президент Украины также отметил, что вопрос территорий станет одним из самых сложных при обсуждении прекращения войны.



«Вопрос территорий самый сложный после вопроса ceasefire. Потому что ceasefire разблокирует путь сторон к окончанию войны. А территории, я считаю, реально будут точкой, которая дает возможность после решения этого вопроса закончить войну. И поэтому я считаю, что это два сложных момента. Первый сложный, потому что нужна смелость и политическая воля. Второй — потому что это сложный диалог», — подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что международные партнеры Украины знают, что Киев не признает оккупированные территории частью России.



«Это моя политическая воля как президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины», — заявил глава государства.



Зеленский также напомнил, что в официальном документе, опубликованном после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, вопрос территорий не был отражен, «но это не значит, что этот вопрос не поднимался».

Президент США Дональд Трамп 13 марта сообщил, что украинская и американская делегации в рамках подготовки проекта мирного соглашения между Украиной и Россией обсудили вопросы территориального контроля, членства Украины в НАТО и другие элементы возможного урегулирования. О Запорожской АЭС также шла речь.



Глава Кремля Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



По данным источников Reuters, среди требований Путина: отказ Украины от вступления в НАТО, передача России контроля над четырьмя украинскими областями, ограничение численности украинской армии, а также ослабление западных санкций. Кроме того, Кремль требует проведения президентских выборов в Украине.