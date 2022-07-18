Зеленський призначив тимчасового голову СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України Василя Малюка. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.



Малюк є першим заступником голови СБУ. Наразі йому доручено тимчасово виконувати обов'язки керівника спецслужби.

17 липня Зеленський своїм указом усунув Івана Баканова від обов'язків голови СБУ. Також було відсторонено Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.



Президент пояснив, що вважав їхню роботу незадовільною через великий обсяг злочинів проти національної безпеки та зв'язків представників силових структур зі спецслужбами Росії.



В Офісі президента пояснили , що усунення Баканова та Венедіктової — це ще не звільнення. Буде проведено службові перевірки, після чого Зеленський вирішить, чи вносити уявлення про їхнє звільнення до парламенту.