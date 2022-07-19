Российские войска на Донбассе используют новую тактику — Арестович

Российские силы продолжают попытки окружить украинские войска. Но используют новую тактику. Об этом в эфире «Фейгин Live» сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



В Луганской области, отметил советник главы ОП, продолжаются бои между ВСУ и оккупантами за Белогоровку.



«Если смотреть южнее Бахмута, то они (оккупанты — ред.) радостно доложили, что перерезали трассу М03, и наши ребята в районе Семигорья там якобы отрезаны. Но мы знаем, что это отрезание, оно само по себе ничего не значит. И посмотрим, что будет дальше», — сказал Арестович.



По его словам, оккупанты предпринимают все те же попытки окружения.



«Новизна заключается в том, что они делают так, чтобы мы сами отходили. Это цена за взятие Лисичанска и Северодонецка. Она оказалась настолько высокой, цена тех уличных боев, что теперь главная задача — вытеснять наши войска. Не уничтожать, а вытеснять», — пояснил Арестович.



Советник руководителя ОП подчеркнул, что оккупанты попытками окружения принуждают к ситуации, когда украинские военные уходят из населенного пункта. Он считает, что это показатель: противник извлек урок. Также Арестович отметил, что у россиян — большие потери.



И сообщил, что HIMARS, которые теперь есть на вооружении в ВСУ, бьют точно и лишают оккупантов боеприпасов и топлива.