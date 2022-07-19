Російські війська на Донбасі використовують нову тактику — Арестович

19 липня 2022, 16:31

Російські війська на Донбасі використовують нову тактику — Арестович

Російські сили продовжують спроби оточити українські війська. Але використовують нову тактику. Про це в ефірі «Фейгін Live» повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

У Луганській області, зазначив радник голови ОП, точаться бої між ЗСУ та окупантами за Білогорівку.

«Якщо дивитися на південь від Бахмута, то вони (окупанти — ред.) радісно доповіли, що перерізали трасу М03, і наші хлопці в районі Семигір'я там нібито відрізані. Але ми знаємо, що це відрізання, воно саме собою нічого не означає. І подивимося, що буде далі», — сказав Арестович.

За його словами, окупанти роблять ті самі спроби оточення.

«Новизна полягає в тому, що вони роблять так, щоби ми самі відходили. Це ціна за взяття Лисичанська та Сєвєродонецька. Вона виявилася настільки високою, ціна тих вуличних боїв, що тепер головне завдання — витісняти наші війська. Не знищувати, а витісняти», — пояснив Арестович.

Радник керівника ОП наголосив, що окупанти спробами оточення примушують до ситуації, коли українські військові йдуть із населеного пункту. Він вважає, що це показник: противник виніс урок. Також Арестович зазначив, що росіяни мають великі втрати.

І повідомив, що HIMARS, які тепер є на озброєнні у ЗСУ, б'ють точно та позбавляють окупантів боєприпасів та палива.

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