Військовополонені в Оленівці могли бути вбиті термобаричною зброєю — генпрокурор

Міжнародні експерти впевнені в тому, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а іншою зброєю. Про це в ефірі національного телемарафону заявив генпрокурор України Андрій Костін.



Він наголосив, що це, безумовно, не ракетний обстріл. У цьому міжнародні експерти впевнені.



«Попередні висновки наших міжнародних експертів свідчать, що причиною цього вбивства чи способом цього вбивства була термобарична зброя. Це попередні висновки кількох міжнародних експертів», — зазначив генпрокурор.



«Це також підтверджується тією інформацією, яку зараз опрацьовують органи досудового розслідування під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора», — додав він.



Щодо конкретних осіб, то невідкладні слідчі дії проводяться, але це питання є більш складним, зазначив Костін.



«На мою думку, пріоритетним зараз є викриття російської пропаганди та дезінформації про можливий підрив будівлі ракетними системами типу HIMARS, про те, що вони намагаються зараз стверджувати. Але ще раз хочу сказати, що ми вже маємо попередні висновки міжнародних експертів про те, що це було наслідком застосування термобаричної зброї, яку користується саме країна-агресор», — підсумував генпрокурор.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватили одна одну в трагедії.



Міноборони РФ опублікувало списки 48 загиблих і 73 поранених українських військовополонених в Оленівці.



Росія досі не надала доступ Червоному Хресту і ООН до колонії у Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.