У Донецьку під удар потрапила колонія, де можуть бути військовополонені

В окупованому Донецьку під удар потрапила виправна колонія. Про це повідомив репортер Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрій Руденко.



Руденко запевняє, що під вогнем опинилася колонія №124.



«Є постраждалі. Імовірно, у цій колонії також утримують військовополонених», — заявив він.



Цю інформацію підтвердив так званий «мінюст» угруповання «ДНР».



Повідомляється, що близько 11:20 територія колонії в Донецьку зазнала артилерійського обстрілу.



«Внаслідок обстрілу від отриманих травм помер засуджений Бородін Д.В. 1980 року народження. Ще один засуджений Ткачик М.А. 1986 р.н. отримав осколкове поранення голови, після надання першої допомоги його було госпіталізовано», — запевняють у «ДНР».



Також наголошується, що осколкове поранення в плече та контузію отримав співробітник установи — після надання першої допомоги його було госпіталізовано. Зафіксовано пошкодження скління у двох відділеннях, навчальних класах, клубі закладу та кімнаті психоемоційного розвантаження.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.



Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.



Міноборони РФ опублікувало списки загиблих та поранених українських військовополонених в Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці дані.



Росія досі не надала доступу Червоному Хресту та ООН до колонії в Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.



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