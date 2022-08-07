Amnesty International говорит, что сожалеет о скандале с докладом

Международная правозащитная организация Amnesty International сожалеет о «страданиях и гневе», вызванных ее заявлением от 4 августа об украинских военнослужащих. Об этом организация сообщила в комментарии агентству Reuters.



«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными… Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это было нашей единственной целью при публикации данного исследования. Хотя мы полностью придерживаемся своих выводов, мы сожалеем о причиненной боли», - сказали в организации.



В электронном письме к Reuters Amnesty отметила, что обнаружила украинские вооруженные силы рядом с гражданскими домами в 2019 городах и селах.



«Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны», - говорится в сообщении. В организации подчеркнули, что никакие задокументированные действия украинских сил не оправдывают нарушения со стороны России.

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах.



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что Amnesty International принимает участие в российской кампании дезинформации и пропаганды.



Украинский офис правозащитной организации Amnesty International заявил, что не участвовал в подготовке и распространении доклада. Директорка украинской Amnesty International Оксана Покальчук заявила об увольнении с занимаемой должности в связи со скандальным отчетом организации.