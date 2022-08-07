Amnesty International каже, що шкодує про скандал із доповіддю

07 серпня 2022, 16:40

Amnesty International каже, що шкодує про скандал із доповіддю

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International шкодує про «страждання та гнів», викликані її заявою від 4 серпня про українських військовослужбовців. Про це організація повідомила в коментарі агентству Reuters.

«Amnesty International глибоко шкодує про страждання та гнів, які викликав наш прес-реліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими… Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було єдиною метою при публікації даного дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків, ми шкодуємо завданий біль», - сказали в організації.

В електронному листі до Reuters Amnesty зазначила, що виявила українські збройні сили поряд із цивільними будинками у 2019 містах та селах.

«Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни», - йдеться в повідомленні. В організації наголосили, що жодні задокументовані дії українських сил не виправдовують порушення з боку Росії.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на це заявив, що Amnesty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

Український офіс правозахисної організації Amnesty International заявив, що не брав участі в підготовці та поширенні доповіді, в якій йдеться, що українська армія наражає цивільних осіб на небезпеку. Директорка української Amnesty International Оксана Покальчук заявила про звільнення з посади у зв'язку зі скандальним звітом організації. 

Ще за темою

Організації
Amnesty International

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:00
Обстріл у Донецьку не припиняється, «ДНР» заявляє про жертви
11:22
«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинули 3 особи
23:38
Піски під контролем ЗСУ. Ракетний удар по багатоповерхівці у Костянтинівці. Головне за день ►
21:14
«ЛНР»: В Алчевську снаряд потрапив у багатоповерховий будинок, є загиблий та поранені
19:03
У Донецьку обстріляно багатоповерхівку, в Ясинуватій «ДНР» повідомила про загибель чоловіка
17:11
«ДНР» заявила, що 27 людей підірвалися на мінах-«пелюстках»
15:19
У Новій Каховці стріляли у «заступника голови» окупаційної «адміністрації»
14:14
Збирають тюремні клітки: У Маріуполі готуються до «суду» над українськими військовополоненими
12:58
Є серйозні ризики у роботі Запорізької АЕС — заява «Енергоатому»
10:45
«ДНР» повідомила, що в Донецьку загинули четверо людей
09:36
В окупованій Макіївці — масштабна пожежа, детонують боєприпаси
00:52
Актора Гарусова прийняли за музиканта Шнурова на окупованій Луганщині
00:06
У Донецьку горів залізничний вокзал. «Кухар Путіна» приїхав до «ЛНР». Головне за день ►
21:40
«ДНР»: Мінімум десятьох людей поранено під час обстрілу Куйбишевського району Донецька
20:49
У Шнурова заперечують поїздку до окупованого міста Луганщини
Всі новини
17:25
Обстановка в Бахмуті погіршується — заступник мера
17:00
Обстріл у Донецьку не припиняється, «ДНР» заявляє про жертви
16:40
Amnesty International каже, що шкодує про скандал із доповіддю
14:47
Через обстріл на Запорізькій АЕС тепер не зможуть якісно оцінити радіаційну обстановку
14:08
Слов'янськ обстріляли з артилерії, обійшлося без жертв
13:33
Щоб Захід припинив постачання зброї Україні – розвідка про теракт у Оленівці
12:27
Окупанти активно готуються до псевдореферендуму — Гайдай
11:22
«ДНР»: У Донецьку від обстрілів загинули 3 особи
10:10
Понад 160 тисяч тонн зерна вирушили сьогодні з українських портів
10:07
Окупанти поховали тіла півсотні мешканців Рубіжного, вбитих ще у квітні — голова ОВА
09:43
Нова хвиля примусової «мобілізації» почалася в ОРДЛО
09:35
Російські війська посилюють ППО на території Білорусі – Генштаб
09:20
Російські окупанти вбили п'ятьох мирних жителів Донеччини — голова ОВА
08:54
ЗСУ відбили спроби штурму Верхньокам'янського — голова ОВА
08:36
«Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг із Донбасу
Всі новини
ВІДЕО
Піски під контролем ЗСУ. Ракетний удар по багатоповерхівці у Костянтинівці. Головне за день ►
06 серпня, 23:38
Били по містах у відносному тилу: У Донецькій ОВА показали наслідки обстрілів
06 серпня, 12:10
В окупованій Макіївці — масштабна пожежа, детонують боєприпаси
06 серпня, 09:36

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти