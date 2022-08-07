Amnesty International каже, що шкодує про скандал із доповіддю

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International шкодує про «страждання та гнів», викликані її заявою від 4 серпня про українських військовослужбовців. Про це організація повідомила в коментарі агентству Reuters.



«Amnesty International глибоко шкодує про страждання та гнів, які викликав наш прес-реліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими… Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було єдиною метою при публікації даного дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків, ми шкодуємо завданий біль», - сказали в організації.



В електронному листі до Reuters Amnesty зазначила, що виявила українські збройні сили поряд із цивільними будинками у 2019 містах та селах.



«Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни», - йдеться в повідомленні. В організації наголосили, що жодні задокументовані дії українських сил не виправдовують порушення з боку Росії.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях та житлових районах.



Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на це заявив, що Amnesty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.



Український офіс правозахисної організації Amnesty International заявив, що не брав участі в підготовці та поширенні доповіді, в якій йдеться, що українська армія наражає цивільних осіб на небезпеку. Директорка української Amnesty International Оксана Покальчук заявила про звільнення з посади у зв'язку зі скандальним звітом організації.